Юристам Приватбанка разрешили снова судиться с Коломойским

Киевский районный суд Одессы отменил решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Игорем Коломойским в украинских и заграничных судах.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель пресс-службы Национального банка, передает Экономическая правда.

"Данная обеспечительная мера отменена", - сказали в пресс-службе.

Отметим, решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Игорем Коломойским в украинских и заграничных судах было принято 4 января.

Тогда же Киевский райсуд Одессы открыл производство по иску Коломойского к НБУ, Министерству финансов, Приватбанку, Kroll Associates U.K., AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, "Астерс Консалт" и "Астерс" о защите чести и деловой репутации.

Коломойский просит опровергнуть информацию, распространенную в сюжете одесской телекомпании "АРС" от 21 декабря 2016 года.

В данном сюжете шла речь о том, что Коломойский "вывез из Украины столько средств, сколько Украина в течение 3 лет потратила на оборону".

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Приватбанк обратился в Высокий суд Англии с просьбой на период рассмотрения дела, до вынесения решения, наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка, в размере 3 млрд долларов.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам.

Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка.

Владельцы евробондов ПриватБанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами.

Кроме того Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.