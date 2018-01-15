СЦКК отреагировал на обращение Vodafone по ремонту в "серой зоне"

Совместный центр по контролю и координации принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, через который пропала связь на оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщила начальник отдела связей с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан, передает "Радио Свобода".

"Буквально несколько часов назад СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в серой зоне. Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части", - рассказала Рубан.

Она заверила, что Vodafone не имеет прямых контактов с незаконными вооруженными формированиями.

"Мы обращаемся к украинской власти, потому что мы украинская компания и действуем по украинским законам", - отметила она.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.



Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь не оккупированных территориях Луганской области, отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.



По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украины территории - в нерабочем состоянии.



Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

Руководство "Vodafone" просило допустить ремонтные бригады к своему оборудованию, поврежденного в "серой зоне" на Донбассе.

