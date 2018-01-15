Главные новости дня – за 60 секунд

МВФ раскритиковал законопроект президента об Антикоррупционном суде, все "ФОПы" хотят обязать установить терминалы, в Донецкой области наибольший уровень инфляции по итогам 2017 года, а РФ заявляет, что не нарушила Будапештский меморандум, аннексировав Крым – новости, которые обсуждали 15 января.

Об Антикоррупционном суде. Международный валютный фонд уведомил украинские власти, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.

В Администрации президента заявили, что законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Об обмене заложниками. Президент Петр Порошенко помилует женщину, которая совершила серьезное преступление, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников ОРДЛО.

О "ФОПах". В Кабинете министров предлагают обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога.

Об инфляции. В 2017 году наибольший уровень инфляции в Украине зафиксировали в Донецкой области. Также сообщается, что в 2017 году продукты питания больше всего подорожали в Киеве и области - на 19,7%, алкогольные напитки - в Ровенской области (на 24%).

О заявлениях РФ. Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после так называемого "референдума" в Крыму, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кроме того, Лавров считает, что это Украина нарушила свои обязательства, допустив Майдан, а не Россия – Будапештский меморандум.

О Розенблате. Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.