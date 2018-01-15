Дело о коррупционных схемах в Запорожье: подозреваемого оставили в должности

Апелляционный суд Харьковской области отклонил жалобу прокурора и оставил в должности заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, которого подозревают в уголовном деле.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко, передает "Укринформ".

"Суд рассмотрел апелляцию прокурора, представленную на постановление следственного судьи Червонозаводского райсуда Харькова от 28 декабря 2017 об отказе в отстранении от должности заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко. Суд принял во внимание ходатайства участников процесса и заслушал объяснения сторон уголовного производства", - отметила Бондаренко.

Она рассказала, что по результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу прокурора без удовлетворения.

"Таким образом, постановление следственного судьи Червонозаводского райсуда Харькова об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора об отстранении Марченко от должности в пределах срока досудебного расследования осталось без изменений", - сказала пресс-секретарь.

Кроме того, апелляционный суд Харьковской области оставил неизменной меру пресечения подозреваемому по уголовному делу заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора, представленную на постановление следственного судьи Червонозаводского райсуда Харькова от 29 декабря 2017 по применению подозреваемому, заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову, меры пресечения в виде залога в размере 1500000 грн. Суд рассмотрел ходатайство участников процесса и заслушал объяснения сторон уголовного производства", - рассказала Бондаренко.

Коллегия судей оставила апелляционную жалобу прокурора без удовлетворения.

Как известно, 21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.

Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что обыски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомочи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".

Пустоваров обвинения генпрокурора опроверг.

Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.

23 декабря Владиславу Марченко и его брату была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

27 декабря прокуратура показала коррупционные схемы братьев Марченко.