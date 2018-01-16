У СММ ОБСЕ проблемы с мобильной связью в серой зоне

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Вторник, 16 января 2018, 11:41

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

"Я могу подтвердить, что мы испытывали трудности с использованием услуг GSM на некоторых территориях в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей", – сказал Хуг.

Он отметил, что если в регионе будут проводиться ремонтные работы для восстановления связи, то СММ готова мониторить их.

По словам Хуга, с начала 2018 года наблюдается постепенная эскалация конфликта в регионе и учащаются случаи фиксирования наблюдателями миссии тяжелого вооружения в запрещенной зоне по обе стороны линии разграничения.

Ранее "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя операторского отдела по связям с общественностью компании Vodafone Викторию Рубан сообщало, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Темы: мобильная связь АТО ОРДЛО
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