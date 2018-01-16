Кинорежиссер Михалков создает угрозу нацбезопасности Украины – СБУ
Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего.
Об этом свидетельствует приказ министерства №55 от 15 января, подписанный министром Евгением Нищуком.
"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в приказе.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила российскому певцу Василию Вакуленко, известному как "Баста", въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
Российскому певцу Мите Фомину, который во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым "российской территорией", СБУ также закрыла въезд в Украину на 3 года.
Как известно, 31 августа 2015 года СБУ запретила въезд в Украину 16 гражданам Российской Федерации – журналистам и деятелям культуры, среди которых и Никита Михалков.