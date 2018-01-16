Кинорежиссер Михалков создает угрозу нацбезопасности Украины – СБУ

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Вторник, 16 января 2018, 12:23

Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего.

Об этом свидетельствует приказ министерства №55 от 15 января, подписанный министром Евгением Нищуком.

"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в приказе.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила российскому певцу Василию Вакуленко, известному как "Баста", въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

 
Баста - невъездной с 2017 года

Российскому певцу Мите Фомину, который во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым "российской территорией", СБУ также закрыла въезд в Украину на 3 года.

 
Фомин забыл, чей Крым
 
Бывший муж Жанны Фриске, ведущий Шепелев - в базе "Миротворца"

Как известно, 31 августа 2015 года СБУ запретила въезд в Украину 16 гражданам Российской Федерации – журналистам и деятелям культуры, среди которых и Никита Михалков.

Украинская правда
Темы: СБУ санкции Росcия
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