Для печати биометрических паспортов запустили дополнительную линию

На полиграфкомбинате "Украина" 16 января запустили дополнительную линию персонализации документов для ускорения изготовления загранпаспортов.

Об этом сообщает во вторник "Укринформ".

"Поскольку предприятие работает круглосуточно и без выходных в три смены, то после запуска новой машины оно сможет производить вдвое больше документов", – заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время проверки запуска.

Предполагается, что новое оборудование решит проблему технического изготовления загранпаспортов и это позволит в течение 2-3 месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

"Хочу заявить: мы будем работать круглосуточно, семь дней в неделю, пока не ликвидируем задержку", – заверил директор предприятия Юрий Онищенко.

Оборудование, которое закупил полиграфкомбинат - это система BookMaster One # 351 от компании IAI industrial systems B.V., ее стоимость – 1,695 млн евро.

Производительность нового оборудования – 500 паспортов в час, а следовательно, дополнительно к имеющимся мощностям предприятия – 11 000 паспортов в сутки.

По данным Государственной миграционной службы, в Украине в 2017 году выдали почти 4 миллиона биометрических паспортов.



С 11 июня 2017 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом, им воспользовались 355 тысяч украинцев. В целом же украинскую границу в европейском направлении пересекли 10 миллионов 600 тысяч граждан Украины.



Зато более 2,5 миллиона украинцев, хотя и имели биометрические паспорта, но путешествовали ранее выданным долгосрочным визам, а 7,7 миллиона украинцев выехали в страны Евросоюза по визам в заграничных паспортах старого образца.