Украинцам обещают сильные снегопады и почти полметра снега

18 января в Украине ожидается осложнение погодных условий.



Об этом во вторник сообщает ДСНС Украины.



"На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров", - говорится в сообщении.



Сообщается, что в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь с переходом в снег.



"В Украине, кроме западных областей усиление ветра до 15-20 м / с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м / с, на дорогах Украины гололедица", - сообщили в ДСНС.



В Киевской области ожидают сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.



В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.