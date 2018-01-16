"Оппоблоковца", которого подозревают в хищении бюджета, подвела взятка

В Николаеве правоохранители провели 11 обысков по делу о хищении бюджетных средств, в которой фигурирует руководитель местной фракции "Оппозиционного блока" Игорь Копейка.



Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.



15 января правоохранители задержали депутата Николаевского горсовета, его сына, помощника и двух руководителей предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которых подозревают в систематическом хищении бюджетных средств в 2016-2017 годах.



По данным следствия, члены преступной группы предложили работнику прокуратуры 250 тысяч гривен за закрытие ряда производств, расследуемых полицией по ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 255 УК (завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, дача неправомерной выгоды должностному лицу, создание преступной организации).



"Работники прокуратуры Николаевской области заблаговременно уведомили руководство региональной прокуратуры и способствовали в раскрытии взяткодателей, которые таким образом прикрывают свою преступную деятельность", – отмечает Лысенко.

В результате проведения комплекса следственных мероприятий всех причастных задержали в порядке ст. 208 УПК.



"На данный момент проведено 11 санкционированных судом обысков, денежные средства изъяты, готовятся сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании всем фигурантам меры пресечения", – информирует пресс-секретарь ГПУ.