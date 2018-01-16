Перестрелка в Княжичах: суд объяснил восстановление в должности полицейского

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Вторник, 16 января 2018, 13:49

Окружной административный Киева восстановил в должности начальника управления уголовного розыска столичной полиции Леонида Куряту в связи с отсутствием доказательств правомерности его увольнения.

Соответствующее разъяснение разместила на сайте суда его пресс-служба.

В частности, суд решил признать противоправными действия Нацполиции о порядке и процедуре проведения служебного расследования, а также признал противоправным и отменил приказ Главного управления Национальной полиции в части увольнения со службы.

В то же время, суд принял решение - восстановить Леонида Куряту на службе в Национальной полиции в должности начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

В свою очередь судья Окружного административного суда города Киева Руслан Арсирий отметил, что соответствующее решение было принято на основании установленных в ходе судебного разбирательства дела фактов и обстоятельств.

Он отметил, что суд неоднократно пытался истребовать материалы служебного расследования по факту проверки обстоятельств событий с участием полицейских в селе Княжичи.

Однако было установлено, что приведенные материалы были изъяты из Национальной полиции и направлены в Генеральную прокуратуру.

В то же время Генпрокуратура сообщила суду о невозможности предоставления ни одного из экземпляров истребованных документов из-за возможного раскрытия тайны следствия и разглашения государственной тайны во время судебного разбирательства.

Также было отмечено, что в Главном следственном управлении в настоящее время отсутствуют технические возможности для изготовления копий указанных материалов в режиме тайного делопроизводства.

Судья Арсирий заметил, что суд принял решение - восстановить полицейского Куряту в должности, опираясь на то, что суду не были представлены другие доказательства, подтверждающие правомерность его увольнения.

Как сообщалось, в своем иске Курята утверждал о безосновательности своего увольнения 27 января 2017 связи с отсутствием в его действиях признаков дисциплинарного проступка.

Истец также отмечал, что считает незаконным служебное расследование по факту перестрелки в Княжичах.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о частичной обоснованности исковых требований.

Суд решил, что Курята не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах.

В результате суд признал незаконным решение Нацполиции о проведении служебного расследования, признал незаконным и отменил приказ об увольнении Куряты.

Как известно, в августе Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 3 бывшим полицейским, в том числе начальнику уголовного розыска Куряте, в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области 4 декабря 2016 года.

В результате перестрелки были убиты 5 полицейских.

Украинская правда
Темы: полиция
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