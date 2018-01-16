Правительству в среду предложат уволить Насирова

Министр финансов Александр Данилюк обещает в среду, 17 января, на заседании Кабинета министров поднять вопрос увольнения главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом он написал в Facebook.

"Минфин уже давно обратился в Кабмин касательно увольнения Романа Насирова, но соответствующего решения не было. Поэтому в эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании Правительства. Мы, как Правительство, которое отвечает перед украинским народом, должны быть примером и строго соблюдать законодательство. Надеюсь на поддержку коллег", - говорит чиновник.

Министр выразил возмущение тем фактом, что "человек, который уже стал символом коррупции" остается главой ГФС уже почти год с момента отстранения.

"Тем временем ГФС остается без постоянного руководителя, который мог бы взять на себя полную ответственность и провести полноценную институционную реформу службы", - пишет Данилюк.

Как известно, Насирова подозревают течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

7 декабря Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в деле Насирова до 19 января.