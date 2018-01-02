На Хмельниччине автомобиль сбил насмерть женщину, водитель скрылся

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Вторник, 2 января 2018, 05:06

В Шепетовке водитель автомобиля "Мерседес" сбил маму с дочкой и скрылся с места происшествия, бросив авто.

Об этом со ссылкой на полицию области пишет сайт города shepetivka.com.ua.

"1 января, в Шепетовке по улице Судилковская около 17:00 произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. По сообщению сектора коммуникации полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля "Мерседес" сбил маму с дочкой и скрылся с места происшествия, бросив авто", - говорится в сообщении.

21-летняя женщина погибла на месте происшествия, а двухлетняя девочка на момент прибытия скорой была жива. Медики доставили ребенка в реанимационное отделение Шепетовской центральной районной больницы. Сейчас полиция ищет водителя.

 

По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Автомобиль летел с такой скоростью, что налетел на памятный знак 400-летия Шепетовки. Погибшая женщина в это время везла свою дочь в коляске по тротуару.

Ребенка отправляют в Хмельницкий чтобы убедиться нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина.

Темы: ДТП Хмельницкий
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