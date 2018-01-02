Тука рассказал о нуждах освобожденных из плена украинцев

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Вторник, 2 января 2018, 15:05

Освобожденные из плена боевиков украинцы обеспечены всем необходимым в больнице, а те, кто родом с оккупированных территорий, нуждаются в жилье и работе.

Об этом написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в Facebook.

Он посетил "Феофанию", где находятся освобожденные из плена. Освобожденные говорят, что у них все есть благодаря волонтерам.

"Для тех, чей дом остался на неконтролируемой (Украиной) территории, среди проблем на первом месте – жилье, на втором – работа. Будем помогать", – написал Тука.

Он также отметил: "Сотрудничаем со спецслужбами относительно всесторонней проверки всех прибывших. Без обид".



Как известно, 27 декабря 2017 года в результате частичного пропорционального обмена украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человек, а забрала 73 человек.

Темы: заложники пленные Тука
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