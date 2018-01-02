Полиция пообещала охрану родственникам Ноздровской
В полиции сказали, что предоставят охрану дочери и родителям убитой Ирины Ноздровской.
Об этом договорились активисты с руководителем управления полиции Киевской области Дмитрием Ценовым, сообщает "Укринформ".
"Сегодня нам пообещали, что сейчас им (дочери и родителям Ноздровской - ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно", - заявила активистка Лидия Гончаренко.
Второе, до чего договорились, по ее словам, создать группу в количестве 10 человек с участием специалистов - юристов, которые будут контролировать процесс и выступать арбитрами в этой ситуации.
"Чтобы каждый день был отчет, и дело было раскрыто и незаангажированно", - заявила активистка.
Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.
Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.
Активисты узнали от полиции, что основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.