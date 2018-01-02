Полиция пообещала охрану родственникам Ноздровской

В полиции сказали, что предоставят охрану дочери и родителям убитой Ирины Ноздровской.

Об этом договорились активисты с руководителем управления полиции Киевской области Дмитрием Ценовым, сообщает "Укринформ".

"Сегодня нам пообещали, что сейчас им (дочери и родителям Ноздровской - ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно", - заявила активистка Лидия Гончаренко.

Второе, до чего договорились, по ее словам, создать группу в количестве 10 человек с участием специалистов - юристов, которые будут контролировать процесс и выступать арбитрами в этой ситуации.

"Чтобы каждый день был отчет, и дело было раскрыто и незаангажированно", - заявила активистка.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.