Полиция пообещала охрану родственникам Ноздровской

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Вторник, 2 января 2018, 15:25

В полиции сказали, что предоставят охрану дочери и родителям убитой Ирины Ноздровской.

Об этом договорились активисты с руководителем управления полиции Киевской области Дмитрием Ценовым, сообщает "Укринформ".

"Сегодня нам пообещали, что сейчас им (дочери и родителям Ноздровской - ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно", - заявила активистка Лидия Гончаренко.

Второе, до чего договорились, по ее словам, создать группу в количестве 10 человек с участием специалистов - юристов, которые будут контролировать процесс и выступать арбитрами в этой ситуации.

"Чтобы каждый день был отчет, и дело было раскрыто и незаангажированно", - заявила активистка.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Активисты узнали от полиции, что основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.

Темы: убийство Киев полиция
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