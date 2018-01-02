Теплая погода еще порадует украинцев

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Вторник, 2 января 2018, 16:54

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплая воздушная масса атлантического происхождения, в северо-западной части страны – атмосферный фронт.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В среду, 3 января, ночью в западной части страны дождь, в Карпатах с мокрым снегом, днем в северных, Закарпатской, Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 2-7° тепла, на юге страны до 10° тепла, на высокогорье Карпат в течение суток 0-3° мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

В четверг - небольшие, ночью на западе страны, днем в южных и центральных областях умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем 0-5° тепла, на юге страны до 8° тепла.

В Киеве - небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

Темы: погода
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