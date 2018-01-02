Директору НИИ, задержанному за взятку, избрали арест или 3 миллиона залога

Суд избрал меру пресечения директору научно-исследовательского института агроэкологии и природопользования Оресту Фурдычко, который подозревается в вымогательстве 500 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По ее данным, 31 декабря детективы НАБУ задержали подозреваемого и его сообщника сразу после получения части взятки в размере 300 тысяч долларов.

По данным следствия, всего они требовали 500 тысяч для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины. Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между институтом и предприятием.

31 декабря задержанным сообщено о подозрении, а 1 января следственный судья избрал директору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - тот же срок содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен.

Как известно, 30 декабря детективы НАБУ задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычка.

65-летний Орест Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовщины и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области.

В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. - был председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года президент наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.