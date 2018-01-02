В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской
Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юристки Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги.
Об этом он рассказал после встречи с группой активистов, сообщает "Укринформ".
"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся ... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не уставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", - заявил он.
Экспертиза показала, что Ноздровская умерла за два-три дня до того, как нашли тело, об этом свидетельствуют данные экспертизы.
"Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил Ценов.
Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.
Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.