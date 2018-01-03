США: КНДР готовит новые ядерные испытания

Северная Корея может в ближайшее время провести новые ракетные испытания.

Об этом во вторник, 2 января, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает телеканал CBS.

"Мы слышим сообщения о том, что КНДР может готовить очередное ракетное испытание. Надеюсь, что этого не произойдет. Но если это так, мы должны принять еще больше мер относительно северокорейского режима", - подчеркнула Хейли.

Как известно, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США никогда не смогут начать войну против КНДР после того, как Пхеньян завершил формирование своих ядерных сил.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.