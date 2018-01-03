Полиция подтвердила предоставления охраны родственникам Ноздровской

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подтвердил, что дочери и родителям убитой юристки Ирины Ноздровской предоставили охрану.

Об этом он сказал журналистам после общения с инициативной группой активистов, требующих найти убийц правозащитницы, передает "Укринформ".

"Сейчас обратилась к нам представитель дочери и родителей. На сегодняшний день следователи вынесли постановление и выставлена ​​охрана", - подчеркнул Ценов.

Глава полиции Киевской области добавил, что сделает все возможное, чтобы найти убийц Ноздровской.

"Мы будем работать в сжатые сроки ... Я сделаю все, чтобы данное преступление было раскрыто", - отметил он.

"Я сейчас назначил служебное расследование, изучают все материалы, все обращения Ирины по делу об убийстве ее сестры", - заявил Ценов.

Ранее полиция пообещала родственникам Ноздровской охрану.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.