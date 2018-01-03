Украина надеется на расширение санкций Канады против РФ - посол

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Среда, 3 января 2018, 02:29

Украина надеется на расширение в 2018 году санкций Канады, наложенных на нарушителей прав человека с РФ.

Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает "Укринформ".

"Согласно принятому в конце прошлого года "акту Магнитского", первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека. Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории РФ", - подчеркнул посол.

"Приняв этот законодательный акт, Канада показала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию", - добавил он.

Как известно, в октябре 2017 года Канада приняла в третьем и окончательном чтении так называемый "акт Магнитского", который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе - в России.

Темы: Украина Канада МИД санкции
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