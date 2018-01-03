Сутки в АТО: 6 обстрелов, 2 раненых

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Среда, 3 января 2018, 06:23

За прошедшие сутки, 2 января, боевики 6 раз нарушили перемирие  двое украинских военнослужащих получили легкие ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении",  говорится в заявлении.

Возле Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Верхнеторецкого оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение.

На Приазовье боевики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутовому.

Кроме того, противник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле Водяного.

Темы: АТО Донбасс
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