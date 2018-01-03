Марчук: Не вижу перспектив в отношении миротворцев на Донбассе

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Среда, 3 января 2018, 07:20

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что не видит перспектив введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу" во вторник, 2 января.

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить",  подчеркнул Марчук.

"Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял его на Генассамблее ООН",  добавил он.

"Для ситуации в Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждению к миру, и последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев",  подчеркнул представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

13 ноября 2017 года Волкер передал Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

Темы: Донбасс миротворцы
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