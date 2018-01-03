Тука: Среди освобожденных заложников есть подозреваемые в финансировании терроризма

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Среда, 3 января 2018, 13:01

Освобожденные из плена боевиков ОРДЛО заложники проходят специальную проверку Службы безопасности Украины, потому что у правоохранителей есть к ним ряд вопросов.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире канала "112 Украина", сообщает "Укринформ".

"Абсолютно все освобожденные проходят специальную проверку Службы безопасности Украины. Люди к этому нормально относятся. Есть, это уже не секрет, и среди военнослужащих, и среди гражданских, люди, к которым есть ряд вопросов у наших правоохранителей. Но я в этом не вижу никакого большого греха", - сказал Тука.

"Если говорить о военнослужащих, то есть люди, в отношении которых имеется предварительное обвинение самовольного оставления места расположения воинской части. Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях. По некоторым есть подозрения о передаче определенной информации противнику", - отметил он.

По словам заместителя министра, среди освобожденных гражданских есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и так же в передаче информации.

Тука добавил, что бывшие пленники боевиков, как и все остальные граждане, "должны отвечать перед законом Украины".

Как известно, 27 декабря состоялся обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной, домой вернулись 73 украинских заложников.

Позже глава СБУ Василий Грицак заявил, что освобожденных пленных проверят на "связь с РФ"

Также советник президента Юрий Бирюков сообщил, что в отношении 14 из 73 освобожденных на днях заложников ОРДЛО есть уголовные дела по факту дезертирства.

Темы: Украина ОРДЛО заложники СБУ Тука
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