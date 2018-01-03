Саакашвили просит координировать акции, чтобы не было "михомайданов"

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Среда, 3 января 2018, 14:24

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призывает все оппозиционные силы в Украине к координации планируемых массовых акций и других действий.

Об этом он заявил журналистам после окончания заседания апелляционного суда в Киеве в среду, передает Інтерфакс-Україна.

"Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами предстоящих акций и других дальнейших действий", - сказал он.

Саакашвили отметил, что такая координация действий необходима для большей эффективности проведенных акций.

"Я хочу, чтобы не было односторонних действий и инициатив. Чтобы не было попыток назвать это "Михомайданом", "акциями Саакашвили" или "акциями в поддержку Саакашвили", - подчеркнул он.

Темы: Саакашвили
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