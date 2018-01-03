В Минюсте назвали дату переговоров об освобождении оставшихся в ОРДЛО заложников

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Среда, 3 января 2018, 16:17

Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО запланирована на пятницу, 5 января.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев в эфире телеканала "112 Украина".

"Очень много как государственных учреждений, так и общественных деятелей, которые принимают участие во всей этой большой работе. Так, на 5-е число госпожа Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы", - сказал Чернышев.

Он добавил, что надо подготовить списки тех, кто будет обмениваться, пройти процесс верификации и прочее.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной, домой вернулись 73 украинских заложников.

Позже глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

Также он сообщил что освобожденных пленных проверят на "связь с РФ".

Советник президента Юрий Бирюков сообщил, что в отношении 14 из 73 освобожденных на днях заложников ОРДЛО есть уголовные дела по факту дезертирства.

Темы: Минюст заложники ОРДЛО
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