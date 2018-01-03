В Вышгородском суде отрицают связи с семьей Ноздровской или Россошанского

Работающие в штате Вышгородского райсуда Киевской области судьи не имеют никаких связей с убитой правозащитницей Ириной Ноздровской, членами ее семьи, а также с Дмитрием Россошанским, который убил ее сестру.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

В заявлении отмечается, что в штате Вышгородского райсуда находится 10 судей (одна должность судьи вакантна), из них действующих фактически 4 судьи, которые рассматривают все категории дел.

"Учитывая информацию имеющуюся на Интернет-ресурсах, отмечаем, что работающие судьи Вышгородского районного суда Киевской области не имеют никаких связей: ни родственных, ни каких-либо других с Ноздровской И.С., супругами Дуняк, гражданами Сапатинським М. А. и Россошанским Д.Ю", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что судья Сергей Куприенко, который является дядей Россошанського, с мая 2017 года уволен Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.

В пресс-службе суда отметили, что Куприенко фактически занимал должность председателя суда в период с октября 2007 года по февраль 2012 года.

"Коллектив Вышгородского районного суда Киевской области сочувствует семье по поводу трагической гибели Ноздровской И.С. и надеется на оперативное и тщательное расследование этого дела", - сказано в заявлении.

Кроме того, там добавили, что в производстве суда в период с 2010 по конец 2017 года находилось 10 дел, связанных с Ноздровской и членами ее семьи, и еще 5 дел есть сейчас.

Также в производстве суда находилось дело, которое не подлежит разглашению.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Как сообщили активисты, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.