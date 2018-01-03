В Киеве накрыли киностудию, которая снимала пропаганду для российских СМИ

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Среда, 3 января 2018, 21:13

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", - рассказывают правоохранители.

По их данным, злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу.

"Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", - отмечается в сообщении.

В СБУ рассказали, что подготовленные преступниками видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.

Украинская правда
Темы: Росcия СМИ пропаганда СБУ Киев
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