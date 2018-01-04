Дома у Клинтонов в США вспыхнул пожар

Пожар возник в доме Билла и Хиллари Клинтон неподалеку от Нью-Йорка.

Об этом сообщают власти штата Нью-Йорк, передает The Associated Press.

Отмечается, что огонь удалось быстро потушить. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

По словам представителя полицейского департамента города Нью Касл Артура Мендозы, звонок о происшествии поступил примерно в 14:50 среды по местному времени. Уже в 15:15 возгорание удалось ликвидировать, но пожарные до сих пор остаются на месте происшествия.

Пока нет информации о причине пожара или о том, находился ли кто-то дома, когда он начался.

Дом Клинтонов находится в районе Чаппаку города Нью Касл округа Вестчестер, в часе езды к северу от Нью-Йорка.

Супруги приобрели это жилье в 1999 году.