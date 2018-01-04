Суд по "делу Плотницкого" вновь не состоялся, теперь из-за болезни судьи

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Четверг, 4 января 2018, 02:17

В Днипре не смогли рассмотреть из-за болезни судьи дело против главарей группировки "ЛНР" - Игоря Плотницкого, а также Александра Гуреева и Андрея Патрушева - за сбитый военный самолет Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту.

Об этом пишет Радио Свобода.

Заседание Красногвардейского райсуда города, в который вернули дело из апелляционного суда, было назначено на 3 января.

Как сообщила общественная активистка, которая следит за процессом, Наталья Балахнина, председательствующий судья ушел на больничный именно в день, когда должно было состояться заседание по этому делу. Адвокатов и потерпевших не предупредили.

"Помощника судьи на месте нет. Другие сотрудники предоставили информацию, что из-за болезни судьи заседание не состоится", - отметила Балахнина.

Дата, на которую перенесено заседание, пока не сообщается.

Ранее в декабре Апелляционный суд Днепропетровской области дело против главарей группировки "ЛНР" вернул в Красногвардейский райсуд Днипра, который до этого не смог приступить к рассмотрению из-за самоотвода судьи.

В сентябре в Днипре в Бабушкинском районном суде Днипра не состоялся судебное разбирательство "дела Плотницкого" из-за самоотвода коллегии судей.

Дело должна была рассматривать коллегия из трех судей, однако все они заявили о самоотводе, ссылаясь на предвзятость и необъективность при распределении этого судебного дела.

Похожая ситуация в этом суде была и 20 июля. Тогда двое судей заявили о самоотводе.

В январе 2017 года прокуратура Днепропетровской области сообщила, что передала в суд обвинительный акт против руководителя террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76.

Как известно, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Темы: катастрофы суд Донбасс Днепр
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