Климкин: Российские выборы в Крыму ставят под сомнение их легитимность

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Четверг, 4 января 2018, 04:39

Проведение выборов президента России 2018 года в аннексирована Крыму делает их "сомнительными с точки зрения их легитимности".

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, состоявшегося на территории Крыма. Это был сознательный шаг. Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", - сказал он.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 - годовщину аннексии Крыма Россией.

6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз, он пойдет на выборы как самовыдвиженец.

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