Макрон объявил о начале борьбы с фейковых новостями

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Четверг, 4 января 2018, 06:17

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен укреплять юридические методы защиты демократической жизни страны от фейковых новостей.

Об этом он заявил в своем новогоднем поздравлении прессе, которое транслировал телеканал France 24, передает Интерфакс-Украина.

"Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих фейковых новостей", - отметил Макрон.

 "Платформы (социальных сетей) будут обязаны действовать с повышенной прозрачностью, что касается всего спонсоризованого содержания, чтобы сделать публичным достоянием данные о рекламодателях и тех, кто их контролирует, но также, чтобы ограничить суммы, выделяемые на такое содержание", - сказал французский президент.

Он объявил о подготовке закона, направленного против фейковых новостей. Макрон сообщил, что вскоре будет представлен проект закона для борьбы против фиктивных новостей в интернете, особенно в избирательный период.

Как известно, Facebook принял решение обязать пользователей раскрывать данные о заказчиках политической рекламы, публикуемой в соцсети.

На этот шаг компания пошла после того, как выяснила, что российская так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.

Темы: Франция Росcия пропаганда
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