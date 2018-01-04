СМИ: Во время одного из тестов в КНДР обломки ракеты упали на город

В КНДР после неудавшегося запуска ракеты Hwasong-12 ее обломки упали в промышленной зоне города Токхон.

Об этом пишет издание The Diplomat.

Согласно источнику в правительстве США, знакомому с программой вооружений Северной Кореи, двигатели первой ступени ракеты отказали примерно через минуту после запуска, что привело к катастрофе.

Место падения ракеты в городе Токхон на снимках Google Earth

Запущенная 28 апреля прошлого года с северокорейской базы ПВО в южной части Пхеньяна баллистическая ракета средней дальности Hwasong-12 не взлетела выше 70 км и упала в городе Токхон, причинив ущерб комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий.

Как сообщает издание, это была третья попытка испытания этой ракеты. Успешным стало четвертое испытание, состоявшееся 14 мая.

В конце апреля 2017 года сообщалось о неудачном запуске баллистической ракеты.