Лутковская рассказала, как мэр Торецка отказался от передачи боевикам

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что мэр Торецка Донецкой области Владимир Слепцов и еще 6 человек отказались от передачи ОРДО в рамках обмена пленными 27 декабря 2017 в последний момент.

Об этом Лутковская сообщила в эфире канала "112 Украина".

"Так произошло с ним (Слепцовым) и еще 6 людьми, которые уже приехали на неподконтрольную правительству территорию и уже там четко сказали: мы не хотим здесь оставаться, а хотим вернуться на подконтрольную Украине территорию", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что знает Слепцова лично и знает его состояние здоровья, поэтому отправила его обратно в первую очередь в автобусе с представителями СМИ.

Слепцов

А остальных 6 позже перевезли, "так ни один человек без его воли не может быть оставлен ​​на неподконтрольной территории".

По ее словам, за неделю до освобождения было 20 человек, которые колебались, какое решение им принимать.

"И не уверена, что эти 7 входили в эту двадцатку, это могли быть другие люди. Человек приехал, получил решение суда или указ о помиловании и решил оставаться", - пояснила она.

По словам Лутковской, представители ОРДО не препятствовали.

Кроме того, Лутковская отметила, что ждала в Горловке до конца обмена, и вывозила с собой последнего семьдесят четвёртого заложника, "которого сначала потеряли и не привезли".