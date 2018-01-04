Лутковская рассказала, как мэр Торецка отказался от передачи боевикам
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что мэр Торецка Донецкой области Владимир Слепцов и еще 6 человек отказались от передачи ОРДО в рамках обмена пленными 27 декабря 2017 в последний момент.
Об этом Лутковская сообщила в эфире канала "112 Украина".
"Так произошло с ним (Слепцовым) и еще 6 людьми, которые уже приехали на неподконтрольную правительству территорию и уже там четко сказали: мы не хотим здесь оставаться, а хотим вернуться на подконтрольную Украине территорию", - сказала омбудсмен.
Она добавила, что знает Слепцова лично и знает его состояние здоровья, поэтому отправила его обратно в первую очередь в автобусе с представителями СМИ.
А остальных 6 позже перевезли, "так ни один человек без его воли не может быть оставлен на неподконтрольной территории".
По ее словам, за неделю до освобождения было 20 человек, которые колебались, какое решение им принимать.
"И не уверена, что эти 7 входили в эту двадцатку, это могли быть другие люди. Человек приехал, получил решение суда или указ о помиловании и решил оставаться", - пояснила она.
По словам Лутковской, представители ОРДО не препятствовали.
Кроме того, Лутковская отметила, что ждала в Горловке до конца обмена, и вывозила с собой последнего семьдесят четвёртого заложника, "которого сначала потеряли и не привезли".