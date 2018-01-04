Полковника Безъязыкова, подозреваемого в шпионаже, оставили в СИЗО
Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 15 февраля включительно.
Об этом его адвокат Виталий Титич сообщил "Українським новинам".
"Продлили меру пресечения на 2 месяца, примерно до 15 февраля", – сказал он.
Решение о продлении ареста было принято на заседании в декабре.
Ранее суд продлил арест Безъязыкова до 29 декабря 2017 года.
Полковник находится в СИЗО в Киеве.
Суд по делу Безъязыкова изучает доказательства.
Как известно, военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года.
В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной "Дядя Ваня".
Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на "ДНР".
Жена Безъязыкова уверяла, что ее супругу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился.
Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в "инсценировке", чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.