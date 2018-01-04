"Мэра Мариуполя" от боевиков приговорили к тюрьме, но срок почти истек

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Четверг, 4 января 2018, 18:01

Октябрьский райсуд Мариуполя приговорил к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы Александра Фоменко, которого главари т.н. "ДНР" назначили мэром Мариуполя.

Такой приговор суд утвердил 28 декабря, передают "Українські новини".

В нем указано, что в конце мая 2014 года Фоменко, имея опыт в обеспечении работы коммунальных служб и рейтинг экс-кандидата в мэры, вступил в сговор с депутатом незаконно созданного "Верховного Совета ДНР" и главой "территориальной избирательной комиссии" в Мариуполе для назначения его на должность исполняющего обязанности главы  исполкома горсовета.

При этом кандидатура Фоменко на должность мэра была одобрена "властями ДНР". С 1 июня 2014 года подсудимый приступил к обязанностям "мэра" города, о чем провозгласил на митинге в центре города.

Полномочия "мэра" Фоменко выполнял с 1 по 12 июня 2014 года, когда и был задержан силами антитеррористической операции.

Указанные действия орган досудебного расследования квалифицировал по ч. 2 ст. 110  Уголовного кодекса (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией).

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал и заявил, что ничего незаконного он не совершал.

Фоменко заявил, что 1 июня 2014 года случайно попал на митинг в центре города и призвал граждан к созданию общественной организации для контроля за местной властью.

Александр Фоменко
Александр Фоменко

"Кого-либо из ДНР не знал, никогда членом ДНР не был. "Народным мэром" не был, во время митинга отказался от всех должностей, поскольку, имея знания о работе коммунальных служб и законодательства о выборах, считал их противозаконными, никаких документов не подписывал", – сказано в приговоре.

Фоменко считает дело политическим и сфальсифицированным, а все доказательства – недопустимыми.

Тем не менее, суд признал его виновным и приговорил к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы.

В то же время суд пересчитал ему около 3 лет в СИЗО по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дня в срок основного наказания), и таким образом Фоменко отбыл уже более 6 лет заключения.

Темы: Мариуполь сепаратизм суд Донбасс
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