США анонсируют приостановление совместных военных учений с Южной Кореей на время Олимпиады

Военные США заявляют, что приостановят совместные военные учения с Южной Кореей до окончания зимней Олимпиады, которая в феврале состоится в Пхенчхане.

Об этом сказал представитель Пентагона, передает "Радио Свобода".

"Министерство обороны поддерживает решение президента Трампа об отложении любых военных учений до окончания Олимпиады", - говорится в заявлении представителя Минобороны США.

Как известно, ранее Ким Чен Ын объявил о намерении направить делегацию КНДР на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Лидер КНДР заявил о необходимости для Северной и Южной Кореи решить проблемы между собой без посторонней помощи.

Перед этим Ким Чен Ын подчеркнул: "Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза".

В ответ президент США Дональд Трамп заявил: "У меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее. И она работает!"