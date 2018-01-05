КНДР согласилась провести переговоры на высоком уровне с Южной Кореей
КНДР приняла предложение Южной Кореи провести переговоры на высоком уровне на ближайшей недели.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что встреча будет посвящена возможному участию спортсменов из КНДР на Олимпийских играх-2018, которые в феврале стартуют в южнокорейском Пхенчхане.
Ранее Ким Чен Ын объявил о намерении направить делегацию КНДР на Олимпийские игры.
Он заявил о необходимости для Северной и Южной Кореи решить проблемы между собой без посторонней помощи.
"Мы готовы предпринять необходимые шаги для этого, в том числе отправить нашу делегацию на Олимпиаду в Южной Корее. И ради этого власти Северной и Южной Кореи могли бы экстренно встретиться", - подчеркнул лидер КНДР.
"Пришло время для севера и юга сесть, самостоятельно, серьезно и открыто обсудить улучшение междукорейских отношений", - подчеркнул Ким Чен Ын.
После этого Южная Корея предложила провести переговоры на высоком уровне с Северной Кореей во время Игр.
Как известно, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.
С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.
Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.
Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.
КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.