В Канаде предупреждают: ИГИЛ готовится к подпольной войне

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Пятница, 5 января 2018, 06:02

После того, как ИГИЛ потерпит полное поражение в Ираке и Сирии, террористическая организация может уйти в подполье.

Об этом в интервью CBC News заявил командующий Сил специальных операций Канады Майк Руло.

"Что ИГИЛ будетделать дальше? Если они не контролируют территорию, поддерживая открытое военное присутствие и держа в тылах тяжелое оружие, то, скорее всего, уйдут в подполье", - подчеркнул Руло.

"Я подготовил перечень рекомендаций относительно возможного привлечения Вооруженных сил Канады к проведению операций в Сирии и Ираке. Пока рано утверждать, будет ли новая канадская миссия Ирака иметь тренировочный компонент, или только совещательный, но мы рассматриваем все варианты", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США освободила от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" почти 100 процентов территорий Сирии и Ирака.

Темы: Канада терроризм
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