Госбюджет-2018: Рада увеличила финансирование НАБУ, НАПК, ГПУ и своего аппарата

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает выделение 857 миллионов гривен Национальному антикоррупционному бюро, что на 10,8% больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год".

Согласно бюджету, Национальному агентству по предотвращению коррупции в 2018 году выделяется 683,5 миллиона гривен, что на 13% больше, чем в 2017 году.

Из общей суммы, предусмотренной для НАПК, на финансирование уставной деятельности политических партий предусмотрено 513,7 миллиона гривен.

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в 2018 году выделят 253 миллиона гривен, что в 5 раз больше по сравнению с 2017 годом.

На деятельность Госбюро расследований предусмотрено 651,6 миллиона гривен, Совета национальной безопасности и обороны – 156,4 миллиона гривен.

Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Минюста на 32,3% по сравнению с 2017 годом – до 12,7 миллиарда гривен, Министерства информационной политики – на 229%, до 862 миллионов гривен.

В частности на руководство и управление в сфере юстиции предусмотрено 4,1 миллиарда гривен; исполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины – 5,46 миллиарда гривен; на обеспечение деятельности органов пробации – 565 миллионов гривен; платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины, – 804 миллиона гривен.



Из средств на Мининформполитики на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины предусмотрено 483,2 миллиона гривен, на мероприятия в сфере защиты национального информационного пространства – 362,5 миллиона гривен.

Как сообщает ZN.UA, на финансирование Генпрокуратуры выделяется 7 миллиардов 162 миллиона гривен, что на 23% больше, чем в 2017 году.

В частности на зарплату сотрудников ГПУ выделяется 5 миллиардов 198 миллионов гривен, что на 25% больше, чем в 2017 году.

На финансирование Аппарата Верховной Рады выделяется 1 миллиард 724 миллионов гривен, что на 40% больше, чем в 2017 году.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

Доходная часть госбюджета составит 913,613 млрд гривен, что на 18,5% больше, чем доходы госбюджета 2017 года (770,967 млрд гривен).

30 декабря закон о госбюджете на 2018 год подписал президент Петр Порошенко.