"Экс-министру", который работал на РФ, выдвинули подозрение

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Пятница, 5 января 2018, 18:08

Бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Павлу Михальчевскому, работавшему после аннексии полуострова Россией, сообщили о подозрении.

Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Михальчевскому уже сообщили о подозрении. Он его подписал", - сказала она.

Тихончик уточнила, что его подозревают в государственной измене - ст 111 УК Украины.

На уточняющий вопрос, будут ли его задерживать до избрания судом меры пресечения, она отметила: "Не будут задерживать до решения суда об избрании меры пресечения – содержание под стражей".

Как известно, статья 111 УК исключает возможность любой другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. "Республики Крым" Петра Михальчевского и проводит обыск в месте его проживания.

Петр Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта по июнь 2014 уже после незаконной аннексии Крыма Россией.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Оксана Коваленко, УП
Темы: Крым прокуратура
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