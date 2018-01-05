Нардепы получили почти 33 миллиона гривен компенсации за аренду жилья

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и 175 депутатов получили 32,6 миллиона гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2017 году.



Об этом говорится в ответе аппарата ВР на запрос "Украинских новостей".



Отмечается, что каждый из 162 депутатов получил по 192 тысяч гривен, среди них - Парубий, председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк и глава "Народного фронта" Максим Бурбак.



Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства из госбюджета предоставили 61 из 138 депутатов, в частности депутатам Андрею Вадатурскому, Павлу Кишкарю, Аркадию Корнацкому, Ивану Куличенко, Богдану Онуфрику, Александру Сугоняко, Константину Усову и Александру Черненко.



Во фракции "Народный фронт" компенсацию получили 44 из 81 депутата - заместитель председателя фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Максим Поляков и Павел Унгурян.



В "Объединении "Самопомич" деньги получили 14 из 25 депутатов, в том числе председатель фракции Олег Березюк и его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко; в "оппозиционном блоке" - 9 из 43.



Кроме того, компенсацию получили 11 из 26 депутатов группы "Партия" Видродження", среди которых Евгений Геллер и Антон Киссе, 3 из 18 депутатов группы "Воля народа" (в том числе Михаил Ланьо) 7 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко (в частности Кошелева Елена и Юрий-Богдан Шухевич) и 4 из 20 депутатов фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (в том числе Сергей Евтушок, Вадим Ивченко и Юрий Одарченко).



Также компенсацию получили 22 из 51 внефракционного депутата, в частности Анатолий Денисенко, Андрей Денисенко, Евгений Мураев, Владимир Парасюк и Яков Безбах.