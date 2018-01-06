Компания Ахметова обжалует решение суда о замораживании активов

Группа СКМ, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, заявила, что будет обжаловать решение суда на Кипре о замораживании активов на сумму 820 000 000 долларов.



Об этом говорится в заявлении СКМ, передает "Радио Свобода".



В ней сообщается, что компания группы СКМ опосредованно приобрела акции "Укртелекома в Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через 2 года после приватизации "Укртелекома".



"Мы получили информацию о предварительном определении суда на Кипре по некоторым компаниям группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено решение", - пишут представители группы.



Ее представители утверждают, что группа СКМ ни прямо, ни косвенно не участвовала в приватизации "Укртелекома" в 2011 году.



"Претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации "Укртелекома" и выполнения инвестиционных обязательств касаются именно деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, финансировали приватизации в 2011 году", - подчеркивают в СКМ.



Как известно, Кипрский суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу "Укртелекома".



Напомним, ранее Верховный суд Лондона заморозил активы Коломойского и Боголюбова.

Также владение бывшей государственной телекоммуникационной группой оспорилотакже и правительство Украины, которое стремится вернуть Укртелеком на основании того, что изначальные обязательства Ахметовым не были выполнены.

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