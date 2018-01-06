Макрон не видит шансов на вступление Турции в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в настоящий момент не видит шансов на прогресс в переговорах о вступлении Турции в Европейский Союз.

Об этом он заявил в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже, пишет DW.com.

Последние события в Турции и решения, принятые руководством страны, делают невозможным какой-бы то ни было прогресс в начавшемся процессе по присоединению Турции к ЕС, заявил Макрон.

По словам главы французского государства, он обсудил эту тему с Эрдоганом в ходе откровенной беседы. Вместе с тем Макрон не исключил развития отношений между ЕС и Турцией "в форме сотрудничества, партнерства".

Эрдоган в свою очередь заявил, что ожидание в очереди на вступление в Евросоюз "утомило" Анкару.

"Невозможно постоянно просить о вступлении в ЕС", - приводит слова Эрдогана информагентство AFP.

Анкара получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году.

Макрон также выразил обеспокоенность судьбой арестованных в Турции журналистов, а также профессоров и студентов Галатасарайского университета, которые ранее подписались под открытым письмом с критикой политики Анкары в отношении курдов. Глава Елисейского дворца призвал Эрдогана соблюдать основные права и свободы граждан.

Демократические страны должны не только бороться с терроризмом, но также "стоять на защите принципов правового государства", - отметил Макрон.

Эрдоган на это ответил, что "у террора и терроризма есть садовники", то есть "люди, которые считаются идеологами" и "орошают посевы своими колонками в газетах".