В Киево-Печерской лавре противодействовали акции #принесиляльку

Неизвестный мужчина, который вышел из Киево-Печерской лавры во время акции #принесиляльку, мешал фотокорреспонденту Радио Свобода снимать акцию, а священник откинул одну из кукол от входа.

Об этом корреспондент Радио Свобода Сергей Нужненко написал в facebook.

"Сегодня вечером снимал как люди приносят игрушки к Киево-Печерской лавре, одну из игрушек положили к центральному входу, через мгновение вышел священнослужитель и откинул игрушку подальше от входа, за ним вышло лицо, которое в грубой форме начало мешать снимать и угрожать разбить камеру", - сообщил фотокорреспондент.

"Позже священник просил удалить фото, извиниться как-то он не подумал, а в целом вывод только один. Там где нет человечности, бога нет ... ", - добавил он.

Как известно, акцию #принесиляльку инициировал выходец из Запорожья, блогер Юрий Гудименко, который призвал украинцев приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата (МП) из-за того, что представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука сообщил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным канонам. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП "раскольниками", поэтому не признают проведенный теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.

Ребенок погиб 31 декабря, когда около 18:20 по улице Исторической 39-летний житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна многоэтажки.

В этот момент во дворе дома гулял мальчик со своим папой. По трагическому стечению обстоятельств, самоубийца упал именно на двухлетнего малыша.

Мужчина скончался от полученных травм на месте. Мальчика пытались спасти врачи скорой помощи, но ребенок, не приходя в сознание, скончался в реанимационном автомобиле.