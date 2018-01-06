Twitter: Аккаунты мировых лидеров, таких как Трамп, имеют особый статус

Соцсеть Twitter сообщила, что учетные записи, принадлежащие мировым лидерам, имеют особый статус и отклонила призывы пользователей удалить аккаунт президента США Дональда Трампа.

Об этом идет речь в сообщении опубликованном в корпоративном блоге компании.

Споры по поводу твитов Трампа разразились после того, как он написал, что у него "гораздо большая" и "более мощная" ядерная кнопка, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Критики Трампа считают, что твит и постоянное присутствие Трампа в сети угрожают миру и нарушают правила Twitter, запрещающие угрозы насилием. Как сообщает Reuters, в среду некоторые пользователи протестовали около штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.

Twitter ответил в своем сообщении, что даже если он заблокирует мирового лидера, это не заставит его замолчать.

"Блокирование мирового лидера в Twitter или удаление их противоречивых твитов скроет важную информацию, которую люди должны видеть и обсуждать. Это также не заставит этого лидера замолчать, но, конечно, будет препятствовать необходимой дискуссии вокруг его слов и действий", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что она просматривает твитты мировых лидеров и соответствующим образом применяет свои правила, оставляя открытой возможность, что некоторые материалы, размещенные ими, могут быть удалены.

В компании добавили, что ни один аккаунт не влияет на решения соцсети.

"Мы упорно работаем, чтобы оставаться беспристрастным, имея в виду интересы общества", - говорится в сообщении.