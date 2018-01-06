ВВС США показали видео перехвата российских истребителей над Балтией

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Суббота, 6 января 2018, 03:32

Миссия НАТО, участвующая в охране воздушного пространства Балтии, опубликовала видео двух перехватов российских истребителей Су-30.

Видео опубликовано на сайте американской армии Dvids.

"Перехваты - это обычное явление, и пилоты ВВС США регулярно проводят их безопасным и профессиональным образом", - говорится в публикации.

На видеозаписи демонстрируется вылет самолетов F-15 ВВС США для сопровождения двух российских истребителей Су-30 (1 мин. 39 сек) в международном воздушном пространстве Балтии, который состоялся 23 ноября прошлого года. Как сообщается, российский самолет не передавал соответствующие коды, необходимые для контроля движения в воздухе, и не имел плана полета.

Со второй минуты на видеозаписи можно увидеть еще один перехват российских истребителей в международном воздушном пространстве Балтии. Этот инцидент произошел 13 декабря 2017 года. Самолеты НАТО поднимались в воздух по тем же причинам, что и в предыдущем случае.

"Пилоты из 493-й экспедиционной истребительной эскадрильи профессионально выполнили перехват и действовали в международном воздушном пространстве согласно всем соответствующим международным правилам полетов и стандартам безопасности", - говорится в сообщении.

Темы: Прибалтика НАТО Росcия
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