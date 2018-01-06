"Первая ракетка" Украины Свитолина вышла в финал турнира WTA в Брисбене

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Суббота, 6 января 2018, 06:38

"Первая ракетка" Украины Элина Свитлолина победила чешку Каролину Плишкову в полуфинале турнира WTA в Брисбене, пройдя в финал.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Для украинки этот матч стал реваншем после проигрыша Плишковой в прошлом году. Свитолина победила со счетом 7-5, 7-5.

В начале встречи Плишкова побеждала Свитолину со счетом в 4-0, однако во второй партии украинка смогла перехватить инициативу.

Это стало второй победой Свитолиной над Плишковой, которая до этого побеждала ее 5 раз.

В финале украинская теннисистка встретится с белорусской спортсменкой Александрой Соснович. Матч состоится 6 января.

На кортах в Брисбене Элина Свитолина ранее выступала трижды и дважды становилась полуфиналисткой в 2015 и 2017 годах. Призовой фонд турнира составляет 894,7 тысяч долларов.

Темы: спорт
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