АТО: Украина передала оккупантам тела погибших

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Суббота, 6 января 2018, 14:58

Украинская сторона передала на временно оккупированную территорию тела погибших для захоронения.

Об этом 6 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что передача состоялась в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" на КПВВ "Станица Луганская".

"Была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований, которые в сентябре 2017 года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ г.Счастье", - отметили в штабе.

Темы: АТО Донбасс жертвы
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