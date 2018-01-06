Убийца сестры Ноздровской все еще может выйти по амнистии - Найем

Подозреваемый в причастности к гибели сестры убитой юристки Ирины Ноздровской - племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский - может выйти на свободу по амнистии.

Об этом пишет в своем блоге на УП нардеп Мустафа Найем.

"Обвинительный акт прокуроров позволяет адвокатам Дмитрия трактовать закон в свою пользу. В суде первой инстанции прокуроры по неизвестной причине не внесли в обвинительный акт два важных обстоятельства, при которых был совершен наезд и погибла сестра Ирины", - отмечает он.

В частности, прокуроры увидели в действиях Россошанского "нарушение правил дорожного движения в очень ограниченном объеме".

"Они не заметили его нетрезвое состояние и не учли, что сразу после наезда он, вместо оказания помощи пострадавшей, занялся решением своей проблемы. По данным свидетелей, сразу после наезда Россошанский длительное время разговаривал по телефону и не оказал помощь пострадавшей, которая все еще была жива и при условии оказания ей помощи могла бы выжить", - пишет Найем.

По его мнению, в обвинительный акт, который прокуроры принесут на повторное заседание суда первой инстанции, должны быть внесены изменения по увеличению объема обвинения Россошанского.

"В частности, в порядке ст. 338 УПК Украины кроме обвинения в нарушении ПДД, повлекшее смерть потерпевшего, должен быть п. 2.9, п.п. А ПДД:" Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или находясь под воздействием наркотических или токсичных веществ". Во время суда прокуроры устно озвучили, что Россошанский находился в состоянии наркотического опьянели, но письменно в обвинительный акт это не внесено", - заявил Найем.

Также в порядке ст.339 УПК должно быть предъявлено дополнительное обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК - "Сознательное неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни положение, повлекшее смерть потерпевшего".

"Это не давление и не вмешательство в работу следователей, а призыв к здравому смыслу и элементарным нормам закона, невыполнение которых может существенно осложнить ситуацию", - подчеркнул Найем.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Украинская правда