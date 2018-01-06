В Москве "заминировали" аэропорт и три вокзала
В Москве в аэропорту Домодедово и на вокзалах - Казанском, Ленинградском и Ярославском - проводилась проверка из-за сообщений об угрозе взрыва.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города, эвакуация на "заминированных" объектах на время проверки не проводилась.
"Сообщения об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и трех московских вокзалах оказались ложными. Все здания проверены кинологами. Подозрительные предметы не найдены, угроза не подтвердилась", - отметил источник.
С 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти четыре тысячи объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек, отмечает ТАСС.